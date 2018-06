Parco Ungaretti abbandonato, genitori inferociti

Sono a dir poco indignati i genitori dei bambini che frequentano il parco comunale “Ungaretti” ubicato nell’omonima via nel quartiere Vazzieri a Campobasso. Dopo un paio d’anni di gestione della manutenzione del verde e dei giochi presenti affidata ad una associazione nata di proposito, ora tutto è abbandonato a se stesso.

Erba alta, escrementi di cani che ormai non vengono più introdotti nell’apposito “Bau park”, preservativi e cartacce sono all’ordine del giorno in uno degli unici spazi pubblici a disposizione nella zona, frequentatissimo dall’inizio delle belle giornate e fino ad autunno inoltrato da tantissimi bimbi ed adolescenti. Un problema, soprattutto quello dello sfalcio dell’erba alta, comune un po’ a tutti gli spazi pubblici cittadini e per il quale, pian piano, si sta intervenendo. Ciò che lamentano i genitori, tuttavia, è la programmazione e affidamento del lavoro che, quest’anno, ha subìto un notevole ritardo. A tutt’oggi, infatti, di operai a lavoro neanche l’ombra.

