Parco Tornola, Di Brino torna all’attacco

di Alessandro Cristina

Dopo la pausa estiva comincia a riprendere regime l’attività politica all’interno del palazzo comunale. A fornire un primo decisivo input, nella giornata di ieri, la conferenza indetta “in solitaria” dal consigliere di opposizione Antonio Di Brino, il quale ha inteso riportare l’attenzione sulla nota questione della grande lottizzazione che andrebbe ad interessare Parco Tornola, 19 nuove palazzine pronte a sorgere all’interno dell’area a ridosso dell’autostrada. Questione delicata, travagliata, che prende il via nel 2002 , quando l’ex commissario ad acta Tomaro venne nominato approvare la lottizzazione in sostituzione del comune.

Un progetto che, almeno in una prima fase, prevedeva la realizzazione di un centro commerciale e di altre attività, destinando però circa la metà dell’intero lotto a edilizia residenziale. La prospettiva cambiò decisamente con l’arrivo del Carrefour, che spinse l’allora proprietà Andreoli a non procedere a nessun intervento su quella zona, ponendo in stand by il progetto. Questo sino a quando, con l’allora sindaco Greco, venne approvata in consiglio comunale una variante al piano regolatore per la lottizzazione Andreoli – Progeco srl “visto che nel frangente è rientrata anche la società di San Severo” ha poi spiegato Di Brino. La delibera prevedeva tra l’altro la modifica delle percentuali di realizzazione, destinando l’85% dell’area a edilizia residenziale, nonché la modifica della viabilità, con la soppressione di una ipotetica strada prevista dall’allora piano regolatore del 1975 che andava a tagliare in due l’area di parco Tornola, andando invece proporre una viabilità alternativa con la costruzione di un’arteria viaria che collegasse la statale 87 con l’area in questione. Nonostante la delibera però l’amministrazione Greco non fece comunque in tempo a rilasciare l’autorizzazione a costruire.

E questo per un mero errore tecnico (erano state riportate delle particelle sbagliate). Si arriva così al 2010 e all’insediamento dell’amministrazione guidata proprio da Antonio Di Brino, che durante il suo mandato diede incarico tecnico alla struttura comunale di verificare tutte le lottizzazioni in corso. “Su questo punto – afferma il consigliere – la struttura mi disse che c’erano dei problemi poiché i lottizzanti avevano previsto la cessione delle aree a standard, ovvero aree a fini pubblici, sulle fasce di rispetto. Quindi prima di procedere ad una mia opposizione a quella lottizzazione mi rivolsi all’avvocato Franco Gaetano Scoca per un parere pro veritate, e che in ultima battuta confermò quanto da me ipotizzato”. Tutto ciò spinse, nel 2012, l’allora sindaco Di Brino ad annullare in autotutela non solo la delibera con cui si dava l’autorizzazione al progetto ma anche tutti gli atti connessi, e quindi anche la variante al piano regolatore (approvata con delibera n. 77 il 2 dicembre 2012) facendo tornare quindi in auge il piano regolatore del 1975, che prevede una strada di lottizzazione su quell’area. Situazione che cambia nuovamente con l’arrivo dell’amministrazione Sbrocca, che con Delibera di Giunta Comunale n.273 del 08 novembre 2017, “ha provveduto, incomprensibilmente, ad approvare il piano di lottizzazione” prosegue Di Brino. Da qui l’interrogazione presentata dall’ex sindaco.” Il problema – spiega – è che la giunta può approvare la delibera solo se è in linea con il piano regolatore. Come mai Sbrocca non si è reso conto di questo vizio di forma, e si è reso conto perché questa forzatura?”. Dettagli non di poco conto visto che la vicenda porta con se anche aspetti giudiziari. Sul caso è infatti pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Larino.

Per quanto sopra esposto di Brino ha inteso interrogare il sindaco e la Giunta comunale, l’assessore all’Urbanistica e gli assessori Comunali che hanno votato a favore della Delibera n.273/2017, per sapere: per quale ragione e, per lo stesso caso di specie, in perfetta continuità con l’amministrazione Greco, già artefice della Delibera n. 77/2008 annullata per evidenti irregolarità, si continui ad avallare ed approvare atti di dubbia legittimità; se la Giunta Comunale sia al corrente del fatto che è pendente un procedimento penale presso I tribunale di Larino, relativo alla questione in narrativa; se il Sindaco e la Giunta, intendano ed in quali tempi revocare, in autotutela amministrativa, la Delibera di Giunta Comunale dell’08/11/2017, anche al fine di evitare contenziosi e spese a carico dei Comune di Termoli”.

