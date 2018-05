Parco giochi di Difesa Grande, le mamme: “Se non tutelato a breve ricettacolo d’immondizia”

TERMOLI. “Il parco giochi per bambini di Difesa Grande non ha un cestino per la raccolta dei rifiuti. E’ inconcepibile”. Tuonano così le mamme che il pomeriggio usufruiscono dell’area giochi creata dal Comune proprio davanti l’istituto scolastico. “Non è possibile che nel 2018, in un parchetto pubblico, siamo costrette a dover riportare gli scarti delle merende o qualsivoglia immondizia a casa perché non sappiamo dove buttarlo. Il Comune ha effettuato dei lavori di riqualificazione della zona, hanno postato foto e si sono presi anche gli elogi per quanto fatto, ma quanto durerà se l’immondizia iniziasse ad essere lasciata a terra? Perché è questo quello che può accadere”. Le preoccupazioni delle mamme guardano al futuro. Se non tutti avessero il buonsenso di preservare l’opera pubblica il parco potrebbe, da qui a poco, diventare inutilizzabile. La riqualificazione dell’intera zona è stata effettuata solo tre mesi fa quando l’amministrazione è intervenuta con l’aggiunta di nuovi giochi e la bonifica di altri parchi. Nel progetto sviluppato dal Comune si vede anche la riconversione di via Montecarlo, via Stati Uniti e Colle Macchiuzzo finanziati con 40mila euro e realizzati dalla ditta De Francesco. “Nulla da dire per il progetto del Comune, che finalmente ha realizzato concretamente qualcosa per i più piccoli e nemmeno per i giochi che hanno installato. Tutto perfettamente funzionante, ma se non si effettua la cura necessaria tutto questo bel lavoro finirà in una bolla di sapone come succede sempre. La presenza di cestini può sembrare una sciocchezza di fronte all’opera compiuta, ma cosi non è – spiega una mamma – Pensate se iniziassimo a buttare a terra tutti i rifiuti che ogni pomeriggio creano i nostri figli. Il parco sarà inutilizzabile nel giro di poche settimane. E sicuro quando i nostri figli sono soli non pensano di conservare il pezzo di carta per riportarlo a casa. No, si guardano in giro, il cestino non c’è ed hanno la scusa buona per sporcare un bene così prezioso. Poi l’amministrazione dovrà provvedere di nuovo alla bonifica del parco spendendo sicuramente molti più fondi di quelli che spenderebbe se installasse due cestini per i rifiuti. Cerchiamo di insegnare ai bambini che preservare un bene è un guadagno per tutti, partendo dalle basi più essenziali”. Una richiesta chiara quella delle mamme: due cestini per la raccolta dell’immondizia nel pacchetto prima che il degrado e l’incuria prendano il sopravvento.

S.F.

