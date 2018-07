Parco della Memoria, le volontarie della zona ripuliscono Largo XXVII Gennaio

CAMPOBASSO. Dopo la riconsegna della struttura al Comune da parte del vecchio gestore, ancora non sono state trovate delle alternative valide affinché il Parco della Memoria abbia una buona amministrazione.

Per questo, alcune mamme, frequentatrici del Parco insieme alle loro famiglie, in attesa di un nuovo gestore responsabile dell’area, hanno deciso di mettersi all’opera per ripulire la zona verde colma di rifiuti.

Un lavoro fatto volontariamente per rendere fruibili degli spazi comunali che non hanno la dovuta manutenzione.

