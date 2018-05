Parcheggio di viale Manzoni. Ieri la segnalazione, oggi l’intervento

CAMPOBASSO. All’indomani della segnalazione giunta in redazione e pubblicata sul nostro giornale relativa allo stato di abbandono del parcheggio antistante il PalaUnimol del capoluogo, questa mattina lo scenario è apparso del tutto cambiato. Le foto, infatti, testimoniano che l’erba alta è stata tagliata e, anche se solo in parte, ripristinato il decoro dell’area. Un intervento quanto mai necessario in vista dei Campionati Nazionali Universitari che prenderanno il via domani. Restano comunque, le criticità rilevate dai lettori relative all’illuminazione e alla pavimentazione che risulta rovinata in più punti.

