Parcheggio dell’ex Romagnoli ‘off limits’ per il Rally del Molise: caos in città

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Questa mattina, venerdì 28 settembre, non sono mancate le polemiche in città e tra gli automobilisti. Un insolito traffico e mancanza di parcheggi hanno mandato in caos la città. Per permettere la realizzazione del Rally del Molise, da oggi, infatti, e fino a domani (sabato 29) a mezzanotte, la viabilità di Campobasso ha subito delle modifiche importanti. In occasione della 23° edizione del Rally del Molise, l’Ufficio Servizi e Viabilità del Comune di Campobasso ha provveduto ad emanare l’ordinanza di divieto e chiusura al traffico dalle 7 di stamane, 28 settembre, fino alla mezzanotte di domani, 29 settembre, dell’area ex campo sportivo Romagnoli e di via Albino; il divieto di sosta dalle 7 di questa mattina e fino alla mezzanotte di domani, di via Trivisonno; la chiusura al traffico dalle ore 14.30 di domani e fino al termine della manifestazione sportiva di via Trivisonno, viale Monsignor Bologna, tratto rotatoria da via Kennedy a via Trivisonno, viale Manzoni, tratto da incrocio di via Leopardi a via Trivisonno. Sempre nell’ordinanza comunale è definito che è consentito il transito e la sosta, in Corso Vittorio Emanuele, ai veicoli partecipanti al 23° Rally del Molise, dalle 8 di domani e fino a mezzanotte di domenica 30 settembre.