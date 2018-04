Parcheggi a pagamento scoppia la polemica, anche i disabili pagano

AGNONE. La cosa più importante per il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Agnone è quello di far cassa soprattutto con i parcheggi a pagamento. Ed ecco che nel manifesto affisso sulle cantonate di Agnone che avverte la popolazione che per l’intera giornata è necessario pagare i ticket nelle aree delimitate dalle strisce di colore blu, è ben evidenziato che i portatori d’handicap, ovvero quelli che posseggono i il contrassegno per disabilità, “non hanno diritto alla sosta gratuita sulle strisce blu”. Una cosa questa che ha innescato commenti e dibattiti soprattutto su Facebook. Nella cittadina è vero che ci sono diversi parcheggi riservati ai portatori d’handicap delimitati con strisce gialle e cartellonistica verticale come ci sono anche i parcheggi riservati alle famiglie o donne incinte (delimitati da linee rosa) ma la solerte Polizia Locale non è avvezza ad elevare le contravvenzioni lì dove le stesse aree sono occupate “abusivamente” da chi non è autorizzato. Da una parte dunque si obbliga al pagamento per i diversamente abili sulle strisce blu, dall’altra però si chiudono non uno ma ben due occhi per i trasgressori al codice della strada. Basti far un giro nel centro storico di Agnone per vedere come nelle strette vie imperi una sosta selvaggia e mai contravvenzionata che non permette neanche il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità. Per quanto concerne i parcheggi per i portatori d’handicap c’è da evidenziare che nel segmento centrale di Agnone, ovvero nel tratto di corso Vittorio Emanuele, luogo di negozi, banche, farmacie, non c’è nessun posto riservato ai diversamente abili. La Polizia Locale l’ha individuati in qualche strada laterale e lontano da dove potrebbero realmente servire. Per il pagamento dei biglietti di sosta, il Comune ricorda che gli stessi devono essere pagati anche nei giorni festivi in cui ricade una fiera come il 25 marzo, l’ultima domenica di aprile, il 13 maggio (festa patronale), il 24 giugno, il 16 luglio, il 1 novembre e l’8 dicembre giorno della ‘Ndocciata. Il pagamento minimo e di 20 centesimi per 20 minuti di sosta.