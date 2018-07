X Mille Strade, il cammino di preparazione per incontrare Papa Francesco

Si intitola “X Mille Strade” il cammino di preparazione al prossimo Sinodo dei Giovani, che si terrà dal 3 al 28 ottobre 2018. In vista di quell’avvenimento mondiale, Papa Francesco incontrerà i giovani italiani a Roma il prossimo 11 e 12 agosto. Per prepararsi a questo evento l’Ufficio di Pastorale Giovanile Diocesana, propone un percorso di preparazione, che si svolgerà nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 agosto con delle tappe all’interno del territorio diocesano presso il Santuario Diocesano di Santa Maria della Pace (Fragnete fraz. di Isernia) e il Santuario dei Santi Cosma e Damiano (Isernia) al termine delle quali si raggiungerà, venerdì 10 agosto, il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso (IS) per una giornata da vivere insieme ai vescovi e ai giovani delle altre tre Diocesi molisane per poi partire alla volta di Roma. E’ possibile opzionare una delle due soluzioni proposte (percorso A o percorso B) entro sabato 7 luglio p.v. L’età minima di partecipazione è di 17 anni.

Per Info e Prenotazioni rivolgersi a fr. Nazario Vasciarelli ofmCap, Responsabile dell’Ufficio di Pastorale Giovanile Diocesana, cell. 340 1991474, e-mail franazario@libero.it. Sul sito della diocesi è consultabile il programma completo dell’iniziativa.

