Scene di panico sulla Casilina, nei pressi di Vallecupa, per un’auto con impianto a metano che si è incendiata. Fortunatamente è stato immediato il l’intervento della radio mobile della compagnia di Venafro che è riuscita a mettere l’area in sicurezza, bloccando la viabilità in attesa dei Vigili del Fuoco di Isernia che hanno domato le fiamme in pochi minuti.