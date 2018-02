‘Panca d’autore’, il concorso di progettazione per architetti

CAMPOBASSO. Il Consiglio dell’Ordine Architetti di Campobasso, in collaborazione con il Consiglio di Benevento ha organizzato l’evento di presentazione del Concorso di Progettazione “Panca d’Autore”, in cui sono state trattate le tematiche legate alle nuove frontiere della pietra nel design industriale.

Il convegno, oltre ad essere stato un momento di formazione professionale e di dibattito sul ruolo contemporaneo della professione di architetto, è stato un confronto sulle possibilità di emergere che i giovani professionisti devono cogliere, soprattutto se a portata di mano.

Il concorso si articola in quattro eventi formativi (di cui già svolti) rispettivamente il 9 febbraio a Benevento, il 15 a Campobasso, il 23 marzo a Cusano Mutri e il 30 giugno a Benevento come fase finale del dibattito. Gli Ordini degli Architetti hanno riconosciuto 3 crediti formativi per ogni evento, oltre a 5 crediti formativi per i partecipanti al concorso, per un totale di 14.