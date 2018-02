Palazzo San Giorgio. Biotestamento: regolamento prossimo all’approvazione

CAMPOBASSO. Sembra essere in dirittura di arrivo il regolamento sul biotestamento anche a Campobasso. Ad annunciarlo all’Ansa il Presidente del Consiglio Comunale del capoluogo, Michele Durante: “L’iter per la definizione e l’istituzione del Registro del testamento biologico è cominciato già da due anni e mezzo, al momento il Regolamento è in discussione, e pronto per essere licenziato, dalla commissione Politiche sociali. Contiamo di approvarlo al più presto, al termine dell’iter amministrativo – precisa il candidato di LeU al Senato – che prevede anche un passaggio nella commissione Statuto e regolamento e quindi in Consiglio. Voglio ringraziare anche il presidente della commissione Politiche sociali, Giovanni Di Giorgio, che sta lavorando molto bene su questo tema”.

