Pagano con banconote false, intercettati dai Carabinieri

PESCOLANCIANO. Hanno tentato di spendere banconote false, ma sono finiti nella rete dei carabinieri. È accaduto a Pescolanciano, dove un commerciante ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza dei malfattori. Subito i militari si sono messi sulle loro tracce, facendoli desistere dai loro intenti illeciti. I tagli di banconote prevalentemente clonate sono quelli da 20 e 50 euro. Tra i luoghi a rischio, in particolare proprio durante questi giorni festivi, caratterizzati da una maggiore circolarità di denaro contante – concludono i carabinieri – risultano sicuramente quelli in cui c’è grande affluenza di persone, supermercati, mercati cittadini, benzinai, salumerie, bar, punti scommesse e così via. Nei casi sospetti, come quest’ultimo verificatosi in provincia di Isernia, è sempre consigliabile chiedere l’immediato intervento dei Carabinieri contattando il “112”.

