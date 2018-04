Orso marsicano morto in Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise: “Causa non è narcotico”

L’orso marsicano morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso non è stato ucciso dal narcotico durante l’operazione di cattura nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ad affermarlo in una nota è l’ente Parco a seguito della necroscopia effettuata sull’animale effettuata nella giornata di ieri presso la sede di Grosseto dell’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana. Dall’esame della carcassa, infatti, si evince che la causa della morte dell’orso non sia dipesa dal narcotico somministratogli per assicurarne la cattura, ma “a un quadro complesso e critico a carico dell’apparato respiratorio, e dell’apparato digerente. Non valutabili dall’esame clinico al momento della cattura, che hanno determinato l’emergenza anestesiologica e di conseguenza il decesso dell’animale. Pertanto con l’esito dell’esame “sono state escluse relazioni dirette tra l’anestesia e la causa di morte dell’orso . continua la nota – confermando la correttezza e la regolarità delle procedure messe in atto dal personale del parco e del veterinario in particolare”.

Il decesso dell’animale, inizialmente, sembrava fosse stato causato dall’anestetico somministratogli come previsto dal “protocollo di cattura meccanica e anestesiologica di orsi bruni marziani e in cattività”. Tuttavia, il risultato derivante dall’esamina della carcassa ha escluso questa eventualità anche se l’Ente Parco precisa che “visto il quadro anatomopatologico complesso sarà necessario effettuare accertamenti di laboratorio (istologico, batteriologico, virologico) per individuare la patologia di cui soffriva l’orso all’origine della morte”.

