Origini molisane per la campionessa di atletica Maria Benedicta Chigbolu

C’è anche un po’ di Molise nella vittoria ai Giochi del Mediterraneo da parte della staffetta femminile. Infatti, Maria Benedicta Chigbolu ha origini nostrane, visto che il nonno materno era di Cercemaggiore. Due anni fa l’atleta, di ritorno dai giochi in Sudamerica, le è stata conferita la cittadinanza onoraria del paese in provincia di Campobasso. Maria Benedicta è una delle azzurre che ha vinto con Raphaela Luduko, Libania Grenot e Ayomide Folorunso, fermando il tempo a 3’03’’5. Classe 1989, Maria Benedicta è nata a Roma da mamma italiana, Paola, insegnante di religione, e papà nigeriano, Augustine, consulente internazionale, ed è la seconda di sei figli. Attualmente vive e si allena a Rieti. Nella sua carriera, ha vinto 8 medaglie ai campionati assoluti di cui 5 d’oro, per altrettanti titoli italiani in staffetta. E’ arrivata al primo e al secondo posto in Turchia sempre nella staffetta 4X400 ai Giochi del Mediterraneo nel 2013 in Turchia, prima di prendere parte alle Olimpiadi di Rio.

