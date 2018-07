Operazione ‘Mare sicuro 2018’, l’impegno degli uomini della Guardia Costiera molisana

La Capitaneria di porto di Termoli ha già effettuato tre interventi di salvataggio in favore della salvaguardia delle vita umana in mare, salvando nel complesso otto persone. E’ proseguita la consueta attività di polizia marittima che ha portato alla sanzione di alcuni comportamenti contra legem nell’ambito della filiera della pesca (elevate n. 6 sanzioni pari a 13.000 euro, e 6 sequestri amministrativi), in materia ambientale (elevata una sanzione amministrativa di importo pari a 600 euro) in materia di diporto (elevata una sanzioni amministrativa di importo pari a 594,30 euro), in materia di sicurezza della navigazione (elevate 5 sanzioni amministrative pari a 860 euro) e in materia di ordinanza balneare (elevate 2 sanzioni amministrative pari ad 3.034 euro).

La Guardia costiera raccomanda prudenza e rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza della navigazione, dell’incolumità pubblica e dell’ambiente. Si ricorda, che in caso di emergenza in mare è sempre attivo su tutto il territorio nazionale il “Numero Blu 1530”, un servizio gratuito per il cittadino, grazie al quale è possibile comunicare con il Comando delle Capitanerie più prossimo alla località da cui viene effettuata la chiamata di emergenza, anche se effettuata da telefonia mobile.