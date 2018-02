Operazione ‘Jolly’. Scinocca torna libero, in attesa del verdetto l’imprenditore caseario

CAMPOBASSO. Sono ore di attesa per l’imprenditore caseario finito nel mirino della Procura di Roma in un’inchiesta su un presunto reciclaggio di denaro di alcune comunità cinesi di Milano, che tra domani e martedì conoscerà il verdetto dei giudici del Riesame. Il suo avvocato, Mariano Prencipe, ha discusso l’istanza davanti ai magistrati il 12 febbraio e la loro decisione dovrebbe arrivare a breve: fino al pronunciamento dei giudici F.S., 59 anni, resterà in carcere. E’ tornato in libertà, invece, C.S. – imprenditore bojanese di 40 anni – anche lui coinvolto nell’inchiesta della Dda.