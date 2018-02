Operazione Jolly. Sassano respinge le accuse, l’avvocato Prencipe: “Contiamo su revoca detenzione in carcere”

CAMPOBASSO. Ha rigettato tutte le accuse che la Direzione distrettuale antimafia gli muove e conta nell’accoglimento dell’istanza di revoca della detenzione in carcere che il suo legale di fiducia, l’avvocato Mariano Prencipe, avanzerà al Riesame. Questa mattina si è tenuto per rogatoria l’interrogatorio di garanzia di Franco Sassano davanti a un giudice delegato, ma i particolari sono top secret come lo stesso avvocato difensore ha tenuto a precisare. Sassano è indagato nell’ambito dell’operazione Jolly nella quale sono coinvolte altre 19 persone fra le quali altri due molisani attualmente ai domiciliari. L’inchiesta ha permesso di scoprire un presunto giro di riciclaggio di denaro proveniente dalla comunità cinese in Italia attraverso una serie di fatturazioni per operazioni inesistenti e per il trasferimento del denaro sul conto di una società a Londra.

