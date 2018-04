Operazione ‘Costa Brava’. Sesso nei night, in 5 assolti

LARINO. Sono stati assolti perché “il fatto non sussiste” dall’accusa di associazione per delinquere e perché “il fatto non costituisce reato” dall’accusa di sfruttamento della prostituzione e per uno solo di loro assoluzione piena perché “il fatto non sussiste” per tutti e due i capi di imputazione, cinque degli imputati dell’ultimo dei tre filoni dell’operazione “Costa Brava” che a dicembre del 2010 fece scattare le manette ai polsi di tredici persone (di cui cinque donne) tra proprietari, gestori e collaboratori di tre dei night club all’epoca dei fatti attivi a Termoli. Stando all’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Campobasso e partita da alcune segnalazioni anonime, nei tre club non ci sarebbero stati solo lap dance e spogliarelli a ‘tenere compagnia’ ai clienti, ma anche dei veri e propri incontri sessuali a pagamento.Di qui l’inizio del processo e la divisione dell’inchiesta in tre filoni l’ultimo dei quali si è concluso questa mattina presso il Tribunale di Larino.

