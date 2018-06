Operazione antidroga della Questura di Isernia: sequestrati oltre 40 grammi di cocaina. Arrestata una donna

L’attività è scattata in seguito ai controlli del territorio effettuati nella giornata di martedì, quando gli agenti della Squadra mobile, appostati in una via del centro, hanno notato un uomo e una donna scambiarsi furtivamente qualcosa. Li hanno intercettati mentre tentavano di allontanarsi, e li hanno portati in Questura. L’uomo, isernino, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0,340 di cocaina, comprata dalla donna, anch’essa di Isernia, per 30 euro. È stato segnalato in Prefettura come assuntore e gli è stata ritirata la patente. Nei confronti della giovane donna, 24enne, è invece scattata una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di altri due involucri di cocaina per un peso totale di 0,540 grammi. Si è deciso di effettuare una perquisizione anche presso l’abitazione della 24enne, dove l’abilità degli agenti ha permesso di scovare, nascosti all’interno di un mobile della cucina, un bilancino di precisione ed un involucro di cellophane contenente 41,025 grammi di cocaina. La giovane, con precedenti per lesioni colpose, è stata arrestata. Ancora una volta, si dimostra essere alta l’attenzione della Polizia di Stato di Isernia, diretta dal questore Ruggiero Borzacchiello, nei confronti dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

