Omicidio in corsia, slitta l’udienza per l’infermiera

Si sarebbe dovuta svolgere ieri mattina, presso il tribunale di Isernia, la prima udienza gup sul caso di omicidio in corsia avvenuto nel reparto di Lungodegenza dell’ospedale ‘Santissimo Rosario’ di Venafro. Per l’episodio risulta indagata Anna Minchella, infermiera di 46 anni di Ciorlano che, secondo la tesi accusatoria, avrebbe somministrato acido cloridrico al padre di una collega ricoverato presso la struttura sanitaria venafrana, causandone la morte. L’udienza, tuttavia, è stata rinviata poiché i legali difensori della donna, gli avvocati Aldo Moscardino e Gaetano Andreozzi, hanno aderito allo sciopero degli avvocati penalisti in corso ieri. La prossima udienza è stata dal giudice Rossi, in sostituzione del Gup Arlen Picano, fissata per il 6 luglio. Intanto il procuratore capo, Paolo Albano, ha richiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare.

La 46enne rimane in carcere a Benevento. Dall’arresto della donna, effettuato dai Carabinieri, è trascorso un anno. Tra le prove raccolte, rilievo particolare è stato attribuito al video in cui si vede l’infermiera che acquista l’acido in un supermercato e che per gli inquirenti è dello stesso tipo rinvenuto dal Ris sia sul pigiama che sul corpo della vittima, un uomo di 76 anni di Pratella. I fatti risalgono al 22 giugno del 2016. Secondo l’accusa l’infermiera di Ciorlano, per vendetta nei confronti di una collega anch’essa in servizio al Santissimo Rosario, avrebbe rubato in ospedale una siringa a spruzzo e l’avrebbe utilizzata per introdurre l’acido nel cavo orale del padre di quest’ultima. L’uomo, per via delle gravi lesioni riportate, morì dopo una settimana nell’ospedale di Isernia, presso il quale era stato traferito. Secondo gli inquirenti il movente sarebbe quello della vendetta per un provvedimento di trasferimento dovuto a riduzione di personale dal Santissimo Rosario al Veneziale. Ma la 46enne di Ciorlano non avrebbe accettato bene tale trasferimento e avrebbe maturato risentimento nei confronti della collega, che invece non era stata trasferita proprio per via delle condizioni di salute del padre. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp