Olympia Agnonese, si aggrega il centrocampista Luca Ricciardi

L’Olympia Agnonese ufficializza il centrocampista Luca Ricciardi. L’accordo tra le parti sottoscritto questa mattina nell’autosalone dei fratelli Colaizzo che hanno spinto affinché il giocatore arrivasse a vestire la maglia granata. Classe ’89, nativo di Gaeta, Ricciardi nelle ultime quattro stagioni ha militato in serie C con Pisa, Tuttocuoio, Rancing Roma e Fondi Calcio. In precedenza è stato protagonista della scalata del Latina dalla serie D alla B, categoria cadetta dove vanta sette presenze. Il neo acquisto svolgerà nel pomeriggio la seduta di rifinitura con i nuovi compagni e domani sarà a disposizione del tecnico Antonio Mecomonaco per la sfida infrasettimanale contro il Notaresco – San Nicolò.