Oggi l’interrogatorio dell’infermiera che ha travolto una donna con l’auto

Oggi è un giorno decisivo per l’infermiera 43enne di Campobasso che nella notte fra giovedì e venerdì ha investito con la sua auto una donna di 87 anni nei pressi dell’incrocio fra via Garibaldi e via Mazzini. Contestualmente si terranno l’interrogatorio di garanzia e l’udienza di convalida dell’arresto, al termine di questo iter procedurale si saprà se il giudice delle indagini preliminari le concederà una misura meno afflittiva del carcere. La donna è rinchiusa da venerdì nella sezione femminile del penitenziario di Benevento, cioè da quando gli investigatori della Polizia di Stato hanno raccolto le prove che la inchiodano alle accuse di guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e relativa fuga. Prove schiaccianti che sono raccolte nel video di una telecamera di sorveglianza. L’anziana è ricoverata nel reparto di rianimazione del Cardarelli, le sue condizioni restano gravi anche se stabili.