Oggi la consegna delle liste per le amministrative del 10 giugno, si vota in 14 comuni

Scadono oggi, sabato 12 maggio, i termini per la presentazione delle liste nei quattordici comuni molisani (per un totale di 37.788 molisani chiamati al voto) che domenica 10 giugno dovranno rinnovare i primi cittadini ed i rispettivi consigli comunali. Sono dieci i comuni della provincia di Campobasso interessati: si tratta di Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In provincia di Isernia, invece, si tornerà alle urne a Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro. In nessun comune la popolazione supera i 15mila abitanti, dunque non è previsto il ballottaggio.

L’attenzione sarà puntata sui due maggiori centri come Larino e Venafro, ma interessante per la politica regionale sarà anche il risultato del Comune di Guglionesi.

A Venafro il sindaco Antonio Sorbo ha già comunicato di non ricandidarsi: toccherà al suo vice Alfredo Ricci scontrarsi molto probabilmente contro Nicandro Cotugno (per il centrodestra) e Giuditta Di Cristinzi per il centrosinistra. Non sarà della partita a Larino Vincenzo Notarangelo, esponente regionale di LeU che, dopo cinque anni di mandato, cederà il passo ad uno dei candidati delle liste civiche che si sfideranno per il comune bassomolisano.

La sfida dovrebbe vedere impegnati l’agronomo Maurizio Corbo, l’assessore uscente Michele Palmieri ed il giovane avvocato Luca Fagnani, mentre si attende l’ufficialità del candidato della lista Larino Civica.

Il comune più grande in cui si voterà è Venafro con una popolazione di 11.236 persone. Poi Larino con 7.142 e Guglionesi con 5.449.

