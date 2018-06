Oggi in Molise la tappa del Giro d’Italia delle imprese rosa

CAMPOBASSO. Sono 9.834 le imprese a guida femminile nel Molise: un dato che pone il Molise in vetta tra le regioni italiane per tasso di femminilizzazione con il 27,92%, a fronte di una media nazionale pari al 21,85%.

Questi i numeri della nostra regione in occasione della tappa del road show itinerante il ‘Giro d’Italia delle donne che fanno impresa’, organizzato da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e ai Comitati per l’imprenditoria femminile. Oggi presso la Camera di commercio del Molise a Campobasso l’appuntamento (a partire dalle ore 10.15), è dedicato a “Il ruolo delle imprese femminili nella crescita economica del Molise: iniziative e opportunità”. Prevalente il settore legato all’agricoltura con 3.822 unità produttive, a seguire il commercio (2.106); in termini percentuali, però, l’incidenza più alta è appannaggio delle altre attività dei servizi (55,82%) e della sanità e assistenza sociale (41, 49%). Sorprese anche per le imprese femminili under 35 e per le imprese femminili guidate da straniere.