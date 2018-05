Oggi il Giro d’Italia transiterà per Bojano, il passaggio previsto per le ore 12

BOJANO. Stamattina tra le ore 12 e le ore 12:30, nel centro cittadino transiterà la nona tappa del Giro d’Italia 2018 (Pesco Sannita – Gran Sasso d’Italia/Campo Imperatore).

La corsa rosa, provenendo dalla SS. 17 direzione Isernia, entrerà in Bojano dalla Via Cavadini (contromano), transiterà quindi lungo Corso dei Pentri e Via Calderari, per poi reimmettersi sulla SS. 17 direzione Isernia.

L’amministrazione invita, pertanto, le associazioni, gli appassionati e l’intera Cittadinanza a salutare, il passaggio del Giro con il consueto calore e il tradizionale entusiasmo, nel rispetto degli atleti, della carovana e delle disposizioni per la circolazione stradale impartite dal Comando della Polizia Locale e dalle altre Forze dell’Ordine.

