Oggetto infuocato nei cieli del Molise, la curiosità corre sui social (IL VIDEO)

La segnalazione è giunta via social da un agente di vigilanza privata. Il quale, durante il servizio di pattugliamento della notte scorsa, in territorio di Vinchiaturo, ha avvistato, e prontamente filmato, un oggetto non meglio identificato in cielo, simile ad una palla infuocata. Da escludere ovviamente eventi paranormali, possibile invece che si tratti del satellite cinese che si sarebbe dovuto disintegrare a breve, facendo precipitare detriti nella zona adriatica del centro sud Italia: fenomeno previsto dagli esperti, però, tra il 28 marzo e il 4 aprile. Ad ogni modo l’evento di questa notte è stato notato da molti ed ha scatenatola curiosità sui social.

Video Osvaldo Madonna

IL VIDEO



