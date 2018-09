Occupazione: recupero dei livelli pre-crisi, ma a che prezzo?

Diffusi dall’Istat i dati sul mercato del lavoro relativi al secondo trimestre 2018.

Il periodo di riferimento si caratterizza per un deciso aumento dell’occupazione, con diminuzione della disoccupazione e dell’attività. Tasso di occupazione che arriva al 58,7%, con una crescita di 307 mila occupati (a livello tendenziale), concentrata tra i dipendenti a termine, a fronte del calo di quelli a tempo indeterminato e della crescita dei lavoratori indipendenti.

Dal lato delle imprese prosegue la crescita della domanda di lavoro (+ 0,4% rispetto al trimestre precedente e +2,5% su base annua). L’aumento delle posizioni lavorative è tuttavia associato ad una diminuzione delle ore lavorate. Se confrontiamo questi dati con i dati dello stesso trimestre del 2008, si contano circa 205 mila occupati in più. Raggiunto, quindi, e superato il numero degli occupati del II trimestre 2008 e il tasso di occupazione è tornato allo stesso livello.

Un confronto estremamente positivo, considerando che per anni abbiamo inseguito il miraggio dei dati occupazionali 2008 come testimonianza della fine di un periodo di crisi che per il nostro paese è durato ben più di quanto è durato negli altri paesi europei, a causa della scarsa crescita dell’economia nostrana per tutta una serie di debolezze strutturali non ancora risolte (pressione fiscale – a fronte di mancanza di reali servizi pubblici a valore aggiunto, costo del lavoro, obsolescenza della infrastrutture, assenza di infrastrutture tecnologiche).

Eppure, l’analisi numerica pura e semplice non basta ad analizzare i risultati ottenuti in questo trimestre. Un’osservazione più attenta delle caratteristiche e della nuova composizione della forza lavoro evidenzia che forse dalla crisi non siamo ancora usciti, o che comunque l’attuale quadro occupazionale mostra dei segni di debolezza derivanti da un contesto ancora incerto. In altre parole, un contesto che se non grida “crisi”, lo sussurra ancora. Profondi cambiamenti sono infatti intervenuti in questi ultimi 10 anni. Trasformazioni che hanno riguardato i soggetti coinvolti e le caratteristiche dell’occupazione stessa.

Innanzitutto, si è verificato un invecchiamento della forza lavoro, su cui hanno inciso anche il calo della popolazione giovanile, il prolungamento dei percorsi di studio e l’aumento dell’età pensionabile. Ma non è l’unico cambiamento. Le donne occupate sono oltre mezzo milione in più rispetto al I trimestre 2008. Gli uomini sono invece duramente stati colpiti dalla congiuntura negativa: il recupero registrato non si è rivelato ancora sufficiente a colmare il gap rispetto ai dati pre crisi.

Quanto alle caratteristiche dell’occupazione, il recupero interessa esclusivamente il lavoro dipendente, soprattutto a termine.

In dieci anni sono inoltre aumentati di quasi un milione di unità gli occupati a tempo parziale. Questo è dipeso non solo dai part-time involontari (per riduzione delle attività aziendali) ma anche dalla diversa composizione dei settori di attività, che vede ora la preponderanza di quei comparti che tipicamente comportano lavoro part-time (alberghi e ristorazione, servizi alle imprese, servizi alle famiglie).

Tutte caratteristiche, queste, che confermano che non sia ancora possibile tirare un sospiro di sollievo. L’aumento di lavoro delle donne, in assenza di reali politiche di incentivo all’impiego femminile (ad esempio di conciliazione tra maternità e lavoro) è solitamente correlato alla propensione femminili ad accettare condizioni di lavoro genericamente più sfavorevoli rispetto a quelle che accetterebbe un uomo. Allo stesso modo, l’aumento di lavori part-time fa legittimamente sospettare che siano lavori di “aiuto” ad un’economia familiare non più florida come un tempo. La diminuzione dei lavoratori indipendenti rispetto al 2008 testimonia una generale mancanza di fiducia nel contesto produttivo e istituzionale da parte dell’italiano stesso.

La mancanza di dati positivi sulla crescita dell’occupazione nel settore industriale si ripercuote negativamente sull’occupazione perchè è il settore industriale a generare, tipicamente, lavoro a tempo indeterminato.

Tutte queste considerazioni dovrebbero far impensierire, o quantomeno far riflettere, ancora una volta, che il sistema produttivo italiano non sta dimostrando dei segnali davvero positivi e che occorre ripensare a livello globale al rilancio del paese: raggiungere dei “target” numerici non ci renderà la nazione più florida d’Europa.

Eliana Marinelli