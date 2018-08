Obbligo vaccinale, Fanelli e Facciolla presentano una proposta di legge

Nonostante il dissenso unanime delle associazioni mediche e sanitarie, del mondo scientifico e della scuola e, soprattutto, delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’approvazione a Palazzo Madama dell’emendamento al Dl Milleproroghe ha di fatto congelato per un anno l’obbligo di vaccinazione per l’ingresso ad asili e scuole dell’infanzia. Su questo tema si sono innescate in Parlamento le polemiche che erano state già trattate in campagna elettorale sull’opportunità di rivedere il decreto Lorenzin, con le Regioni che minacciano di salire sull’Aventino e di ricorrere alla Consulta. “In Molise negli ultimi tre mesi si sta assistendo ad un calo che, anche se meno pronunciato di quanto accade nel resto d’Italia, porta le coperture vaccinali al di sotto della soglia del 95%” ha detto oggi, mercoledì 8 agosto, a Palazzo D’Aimmo, la consigliera regionale dem Micaela Fanelli, in occasione della presentazione di una proposta di legge che detta disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età. Una proposta di legge che sarà portata all’attenzione del Consiglio regionale convocato in riunione ordinaria domani, giovedì 9, per una seduta dedicata al question time, prima della pausa estiva. Con l’ex segretaria regionale del Partito Democratico, anche il consigliere regionale Vittorino Facciolla, cofirmatario della proposta. “Quella che vogliamo aprire è una vera e propria sfida culturale sui vaccini – ha proseguito Fanelli – per questo invitiamo il governo regionale e il consiglio regionale che, immaginiamo, abbiano una sensibilità diversa rispetto al governo nazionale ad intraprendere con noi questa battaglia insieme al Piemonte, Umbria, Lazio e Toscana con l’Emilia Romagna che ha già legiferato. Porteremo l’argomento in aula e se ci sarà bisogno siamo pronti a lavorare in aula per tutta l’estate. E’ stata la stessa Forza Italia a votare contro l’approvazione in Senato, ci aspettiamo scelte coerenti dalla maggioranza.” La proposta, confermando le direttive definite nel Lorenzin in norma transitoria, stabilisce che per i minori non in regola con gli obblighi previsti, si ritiene sufficiente aver avviato il percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. “L’obbligo vaccinale è un vantaggio per tutti – ha detto Vittorino Facciolla – la mappatura dell’intera regione è possibile, possiamo arrivare al 100%. Ma non sono mancati spunti polemici circa le ultime dichiarazioni del governatore Toma sulle politiche sociali. “Ha detto – ha proseguito l’ex assessore regionale – che c’è stata una inversione di tendenza rispetto al passato. Aggiungo che ad oggi non esiste un solo atto di programmazione e quella annunciata ieri è la coda della passata amministrazione. Il fondo per la non autosufficienza del 2018 è stato programmato e approvato dal governo Frattura che, intelligentemente, ha evitato di inserire quei fondi a bilancio, evitando di andare nei residui ed oggi disponibili.”

