Oasi Lipu Casacalenda, stilato il calendario degli appuntamenti

La LIPU e il Comune di Casacalenda presentano il nuovo calendario degli appuntamenti dell’Oasi LIPU in occasione del 24° anno di attività. La prima oasi naturalistica del Molise anche quest’anno si appresta ad ospitare i numerosi turisti e scolaresche che per tutto l’anno frequenteranno i sentieri attrezzati di questa importantissima area protetta.

Quest’anno gli Eventi Natura, giornate festive di apertura speciali dedicati ai visitatori di ogni età, prevedono manifestazioni ed iniziative per tutti. Si inizierà il 25 marzo con “Birdwatching, che passione !” il primo appuntamento teorico con l’osservazione degli uccelli, mentre l’8 aprile sarà la volta dei fiori del bosco, con visite guidate per osservare e conoscere le tante specie in piena fioritura. Il 22 aprile come ogni anno sarà dedicato alla Festa delle Oasi e Riserve LIPU e si proseguirà poi il 6 maggio durante il quale si potrà ascoltare e conoscere gli straordinari canti degli uccelli dell’Oasi. Durante lo stesso mese e nei giorni 19, 20 e 21 si svolgerà il festival “Natura 2000 day” dedicato alla biodiversità. Domenica 3 giugno sarà il turno delle farfalle, quando decine di coloratissime specie si mostreranno ai visitatori in tutta la loro bellezza. Il 15 luglio si svolgerà presso la Ludoteca dell’Oasi un incontro per conoscere meglio gli animali più bizzarri e sconosciuti della nostra fauna, mentre il 10 agosto si terrà una visita notturna all’esplorazione del mondo delle falene e dei pipistrelli. Sempre ad agosto (data da stabilire) sarà possibile partecipare ad un workshop esperienziale ispirato alla natura. Gli appuntamenti estivi proseguiranno il 9 settembre quando i bambini potranno cimentarsi nella Ludoteca del Bosco in giochi di abilità che li trasformeranno in giovani naturalisti, mentre il 6 e il 7 ottobre tornerà l’appuntamento internazionale con l’Euro Birdwatch, un’occasione unica per conoscere ed osservare da vicino gli uccelli del lago e del bosco.

Il 4 novembre si concluderanno gli appuntamenti nel bosco con un evento dedicato alla conoscenza degli alberi e ai loro spettacolari colori autunnali.

