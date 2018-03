Nuovo incidente lungo SS 645, feriti in ospedale e circolazione a senso unico alternato

PIETRACATELLA. Una vigilia di Pasqua segnata dagli incidenti in Molise. Un secondo, infatti, si è verificato, a distanza di poco tempo dal precedente, lungo la strada statale 645, precisamente al km 17.100, in agro di Pietracatella dove, al momento, si circola a senso unico alternato. Sul posto gli operatori del 118 che stanno provvedendo a trasportare alcuni feriti in ospedale. Presenti sul luogo del sinistro anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e Anas.

Seguono aggiornamenti.

