Nuovo incidente lungo la Fondovalle Tappino, un ferito non grave

FONDOVALLE TAPPINO – Una vigilia di Pasqua segnata dagli incidenti in Molise. Un secondo, infatti, si è verificato questo pomeriggio, a distanza di poco tempo dal precedente, lungo la strada statale 645, precisamente al km 17.100, lungo la Fondovalle Tappino. Due le auto uscite fuori strada in direzione Foggia. Da una prima ricostruzione della dinamica, sembra che il conducente foggiano, alla guida della Peugeot, a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, abbia perso il controllo dell’auto finendo fuori dalla careggiata. Per evitare di tamponare l’auto che la precedeva, anche la giovane di Pietracatella alla guida della 600, ha preferito deviare verso l’esterno. Gli operatori del 118 soccorsi hanno ritenuto necessario trasportare la donna a bordo della Peugeot al Cardarelli per effettuare accertamenti. Fortunatamente non sono stati rilevati gravi danni a seguito dell’urto.

A complicare i soliti problemi della viabilità, anche la situazione che viene a determinarsi per il traffico delle festività pasquali che in queste giornate particolari ostacola il flusso regolare, creando intasamento e rendendo ancora più difficoltosa la percorrenza della rete stradale.

