Nuovo caso di emorragia cerebrale: prima l’arrivo al Cardarelli, poi la disperata corsa a Pozzilli

CAMPOBASSO. Un forte mal di testa e la corsa in ospedale. È successo un paio di settimane fa ad un uomo di 47 anni di Cercemaggiore. Era il 12 luglio, verso le 20, quando Angelo, questo il nome dell’uomo, chiede ai familiari di essere accompagnato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso del Cardarelli, i medici sottopongono l’uomo agli esami del caso e, dalla tac, emerge un’emorragia cerebrale. “La situazione non è drammatica ma bisogna correre al Neuromed per l’intervento – dice il neurochirurgo in servizio. Angelo è cosciente e al Cardarelli saluta i genitori mentre chiede ad un amico di salire in ambulanza con lui. L’autoambulanza parte ed impiega 40 minuti per arrivare a Pozzilli. Nel frattempo Angelo comincia a peggiorare. “Nel tragitto per arrivare al Neuromed – ci dicono i familiari che ci hanno raccontato l’accaduto – Angelo ha iniziato a vomitare sangue e a perdere coscienza”. Per le malattie tempodipendenti, come ricordano gli esperti, è necessario intervenire con urgenza. Arrivati al Neuromed, è quasi mezzanotte, prima dell’intervento, i medici eseguono una seconda tac sul paziente. “Dalla prima tac, purtroppo è peggiorato tantissimo – spiega il neurochirurgo. Bisognava intervenire prima”. Intanto Angelo, poco dopo mezzanotte, entra nella sala operatoria del Neuromed per un intervento delicatissimo. I medici ed il paziente escono dalla sala operatoria intorno alle 8 di venerdì 13 luglio. Da quella mattina, il 47enne è ricoverato in coma indotto. “Se fosse stato operato a Campobasso, invece di aspettare tre ore per il trasferimento a Pozzilli, ora Angelo starebbe bene, – ci rac- contano ancora i familiari. – I medici ci hanno spiegato che, in questi casi, essere tempestivi è determinante per salvare la vita dei pazienti. Purtroppo, con una emorragia cerebrale, il trasferimento da una struttura all’altra, soprattutto con le strade che abbiamo in Molise, può essere fatale – dicono amareggiati i familiari di Angelo che sono in attesa che riapra gli occhi. Solo quando si sveglierà, ci hanno detto i medici, sapremo quali danni ha subito, se solo a livello cerebrale o anche fisico. Speriamo che non accada più a nessuno ma, è bene ribadirlo, alcuni reparti andrebbero riaperti anche al Cardarelli – ha concluso la famiglia di Angelo. Un episodio emerso solo nelle ultime ore ma che ha preceduto di 5 giorni la tragica fine di Michele Cesaride, l’uomo di Larino deceduto proprio a causa di una emorragia cerebrale e per il quale il Forum della Sanità Pubblica ha chiesto l’intervento urgente della politica regionale, prima che ci siano ancora altri morti.