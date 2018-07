Nuova partnership tra INM Neuromed S.p.A. e Clinica Mediterranea di Napoli

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico molisano entra a far parte della compagine societaria napoletana Clinica Mediterranea che ha rinnovato il CDA. Neuromed entra nella gestione della prestigiosa azienda sanitaria condividendo con i soci fondatori, il professor Luigi Chiariello e Francesca Maderna, un piano di sviluppo improntato sulla spinta propulsiva della ricerca scientifica. Grazie al prezioso apporto della ricerca e dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario si potrà garantire la salute tramite una medicina sempre più personalizzata.

Neuromed – si legge in una nota – ha tra i suoi più ambiziosi obiettivi scientifici l’approfondimento del delicato e imprescindibile rapporto cuore-cervello. I suoi ricercatori, oltre duecento, si impegnano quotidianamente, e non solo in tale ambito, al fine di affrontare con approcci sempre più specifici le maggiori patologie che affliggono il mondo occidentale.

