Nuova forza militare europea, l’Italia per ora non c’è

Il 25 giugno in Lussemburgo nove paesi del continente europeo hanno formalizzato l’intesa finalizzata alla creazione di una forza militare d’intervento. Assente d’eccellenza, l’Italia. Tra i firmatari, invece, anche chi europeo non si sente più tanto: la Gran Bretagna, oltre che Francia, Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, Estonia, Spagna, Portogallo.

Fatto ancora più sorprendente, è la ministra della difesa francese, Florence Parly, a svelare in un’intervista a Le Figaro che l’Italia aveva manifestato un iniziale interesse, non ancora confermato dal nuovo governo. Nessuna comunicazione ufficiale dal governo italiano. Una nuova forza militare, dunque, aperta anche a nazioni extra UE, come testimoniato dalla presenza della Gran Bretagna.

Il nome ufficiale è “European Intervention Iniziative” e prevederà un lavoro di pianificazione congiunta su scenari di crisi che potrebbero minacciare la sicurezza europea. Al momento, in realtà, prevalgono più le domande che le risposte, anche analizzando i principali quotidiani europei che si sono occupati della vicenda.

E questa assenza di chiarezza potrebbe in effetti aver spinto il ministro della difesa Elisabetta Trenta a fare ulteriori valutazioni. Non più tardi di dicembre venticinque paesi europei hanno firmato l’impegno a partecipare alla “PESCO”, la “Cooperazione permanente per la sicurezza” prevista dal trattato di Lisbona nella direzione di un sistema integrato di difesa comune per i paesi Europei. Quale dunque la necessità di un esercito europeo e in cosa si differenzia da quanto previsto dal PESCO? In realtà l’integrazione strutturale delle forze armate dell’UE rappresenta un obiettivo di lungo periodo, sebbene goda del sostegno della NATO. Tuttavia Francia e Germania attualmente non condividono l’obiettivo finale del PESCO: la Francia vorrebbe una forza militare altamente reattiva sull questioni critiche globali,formata da un nucleo ristretto di paesi, la Germania vorrebbe un’ampia coalizione in tutti gli Stati membri dell’UE, costruendo anche un’unità difensiva contro un potenziale attacco.

L’istituzione, quindi, della European Intervention Initiative potrebbe costituire un primo passo nell’attesa che si definiscano le posizioni degli Stati rispetto ad una cooperazione stabile e generalizzata. Peraltro la costituzione della forza militare ha preso una rincorsa solo dalla Brexit: la Gran Bretagna, principale potenza militare europea, aveva precedentemente bloccato l’iniziativa nel timore di un esercito di dimensioni europee. Persa la possibilità decisionale a seguito della Brexit, alla Gran Bretagna è stata comunque offerta la possibilità di partecipare. Possibilità colta in ogni caso al volo. Probabile mossa strategica per osservare da vicino le evoluzioni del tema sicurezza.

Anche la posizione della NATO rispetto all’iniziativa non è ben chiara, nonostante il Segretario Generale Jens Stoltenberg abbia salutato favorevolmente l’iniziativa, affermando che essa possa modernizzare le forze armate europea e renderle più celeri in caso di intervento. Unico dato certo, al momento, è la forte spinta propulsiva della Francia all’iniziativa, tant’è che Macron ne discuteva alla Sorbona già nel settembre 2017.

L’attuale walzer diplomatico tra Francia e Italia probabile altra causa del soprassedere italiano? Sembrerebbe eccessivo. Da analizzare in ogni caso il diverso atteggiamento di Gran Bretagna e Italia rispetto al permanere di perplessità evidenti: non partecipare attivamente ai tavoli potrebbe escludere di fatto il nostro paese da decisioni di rilievo in tema di sicurezza, con il rischio di trovarsi davanti soluzioni “preconfezionate” o alleanze dalla quali potremmo essere esclusi.

