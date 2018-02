Nuova emergenza rifiuti a Campomarino Lido

CAMPOMARINO. Ci risiamo, ancora una volta i residenti di Campomarino Lido sono costretti a fronteggiare il triste e ormai noto fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le immagini fatte girare da più di qualcuno sul web sono eloquenti, e ben testimoniano come il grado di sopportazione dei residenti possa essere ormai giunto al limite. L’ultima segnalazione in merito è arrivata ieri, dal sempre attento consigliere – blogger Luigi Romano, che se da una parte stigmatizza il comportamento posto in essere da chi sfugge da qualsiasi logica del vivere civile dall’altra chiede, alle autorità competenti, controlli più intensi, per contrastare l’abbandono di rifiuti, per la tutela dell’ambiente e il mantenimento del decoro urbano. Un’analisi che trova massima condivisione nei commenti lasciati dai cittadini.

