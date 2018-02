Nunzio Luciano (Fi) illustra il programma: “Sanità, scuola, occupazione… le priorità “

CAMPOBASSO. “Il Molise deve uscire dall’impasse degli ultimi anni e tornare ad essere protagonista sui tavoli romani e non ‘oggetto di studio’ per eventuali accorpamenti o fusioni”. L’avvocato Nunzio Luciano sceso in campo, con Forza Italia, nella circoscrizione proporzionale del Senato questa sera al Centrum Palace ha voluto illustrare il suo programma. “Porto con me l’esperienza che ho acquisito nel mondo economico e finanziario, senza dimenticare che sono stato per 6 anni il coordinatore regionale di Forza Italia”. Infrastrutture, banda larga, Pmi per favorire l’occupazione, start up, scuola e sanità tra i punti principali del suo programma. Che prevede, però, soprattutto un costante raccordo del Molise con Roma e Bruxelles.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp