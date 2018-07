Novità a Jazz in Campo: il mercatino vintage

Quest’anno c’è una grande novità per gli gli amanti della musica: il mercatino vintage. Un angolo dedicato ai dischi, vinili, libri di musica o altro materiale vintage, dove sarà possibile vendere, scambiare o esporre. Il mercatino ci sarà durante tutte le sei serate in programma di Jazz in Campo, dall’11 al 14 luglio a Campodipietra e dal 19 al 20 luglio a San Giovanni in Galdo.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp