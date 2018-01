Novantenne al volante senza patente investe due donne

Una donna novantenne, alla guida dell’auto di proprietà del figlio, nel percorrere il centro abitato di Isernia, ha investito altre due donne, una 85enne ed una 65enne, che sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per i successivi accertamenti sanitari.

Fortunatamente hanno riportato lesioni non gravi. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia intervenuti sul posto, hanno accertato che l’anziana conducente era in possesso della patente di guida scaduta. A tal punto i Militari hanno dovuto necessariamente procedere al ritiro del documento di guida mentre sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta dinamica che ha portato all’investimento delle due vittime.

