Non si fermano all’Alt, inseguiti e fermati due giovani finiscono nei guai

CASTELPETROSO. Droga e alcol mettono due giovani nei guai con la giustizia. L’inseguimento è avvenuto questa notte a Castelpetroso, in pieno centro abitato. Un’auto, con a bordo tre ragazzi trentenni, non si è fermata all’alt dei carabinieri dandosi alla fuga ma la corsa non è durata a lungo. La vettura, infatti, è stata prontamente raggiunta e bloccata dai militari dell’Arma che hanno poi perquisito i giovani. Uno di loro è stato trovato in possesso di droga, poi sequestrata, ed è stato segnalato alla Prefettura per l’avvio di un percorso riabilitativo. Il conducente, invece, è stato trovato al volante con un tasso alcolemico superiore al limite e nei confronti del quale è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica.

