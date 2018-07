Non risponde più al telefono, settantenne soccorsa dai Vigili del Fuoco

TERMOLI. Gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Termoli sono intervenuti poco prima delle 15:00 di oggi, giovedì 26 luglio, in Via Pisa. L’operazione si è resa necessaria per soccorrere una donna di settant’anni che non rispondeva al telefono di casa. Il figlio, residente a Foggia, dopo aver provato invano a mettersi in contatto con la madre ha allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco sono saliti dal balcone per aprire la porta al medico del soccorso sanitario. La donna, dopo le prime cure, è stata trasportata dal personale del 118 in ospedale .

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp