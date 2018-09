«Noi dipendenti di serie B», grido d’allarme dell’Acem

«Sembra che gli sforzi della politica siano concentrati su tanti settori tranne che sull’edilizia e che si pensi a tutto tranne che al nostro comparto, ma le nostre imprese ed i nostri lavoratori non sono da meno rispetto a quelli degli altri ambiti produttivi e meritano stessa considerazione e stesso livello di attenzione».

Lo dichiara il Presidente dell’ACEM (Associazione Costruttori Edili del Molise) Corrado Di Niro in merito agli attuali scenari economici regionali.

«Sono ormai numerosi i Rapporti di Bankitalia che si susseguono evidenziando un’edilizia in forte crisi ed in continua regressione, il numero di occupati è sceso da diecimila a cinquemila unità eppure si sente ancora parlare di impegni e di sforzi per i soliti settori e per i loro occupati, come se le nostre aziende ed i loro dipendenti fossero di serie B; questo non è più accettabile nell’attuale momento per cui chiediamo che da domani il comparto edile ed i suoi lavoratori ritornino nell’agenda delle priorità dell’attuale classe dirigente», conclude il Presidente Di Niro.