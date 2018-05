Nina Zilli per il concertone: si attende ufficialità. Trattativa sbloccata anche per i “The Kolors” al sabato

CAMPOBASSO. Al fotofinish Nina Zilli avrebbe superato Paola Turci ed Elodie per il concertone di Corpus Domini. E’ quanto trapelato nel pomeriggio di oggi, intenso come non mai per l’amministrazione comunale che spera di dare l’annuncio ufficiale nella giornata di domani, ponendo fine alla lunga telenovela fatta di trattative, accordi sfumati e sogni rimasti nel cassetto. Da Palazzo San Giorgio si augurano di dare un impulso diverso al week end musicale che abbraccia la festività, a costi contenuti: l’entourage della Zilli dovrebbe dare l’ok definitivo nelle prossime ore. Circa 60 mila euro il budget a disposizione, fattore quest’ultimo che ha consentito anche la chiusura delle trattative per i ‘The Kolors’, giovane band emergente che dopo l’affermazione ad Amici e la buona apparizione a San Remo approda nel capoluogo portando vitalità inedita al sabato sera. Anche in questo caso, siamo ai dettagli prima della fumata bianca.

