Nina Zilli in concerto a Campobasso saluta e ringrazia Catanzaro (FOTO E VIDEO)

E’ una bellissima ragazza, ha un look molto centrato, ha fatto un bell’album di debutto, eppure ha qualche problema con la memoria: durante il concerto per il Corpus Domini, tenutosi ieri sera (domenica 3 giugno) a Campobasso, per ben due volte la brava cantante Nina Zilli ha salutato dal palco la nostra città dicendo: “Ciao Catanzaro!” e “Grazie Catanzaro!”. Capiamo che l’iniziale delle due città sia la stessa ma tra il Molise e la Calabria corrono parecchi chilometri. Non ci resta che augurare buon lavoro a Nina Zilli per l’estate che ormai è alle porte e, tra un concerto e l’altro, suggeriamo una bella lettura di geografia e viaggi immaginari.

