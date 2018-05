Nigeriano violento, convalidato l’arresto: stavolta resta in carcere

Convalidato anche il secondo arresto a carico del 36enne nigeriano che nel giro di 48 ore si è fatto mettere le manette due volte dalla Polizia di Stato. Ma stavolta, a differenza della prima, il giudice ha disposto che l’indagato resti in carcere in attesa dei due processi per direttissima cui verrà sottoposto, dei quali il primo si celebrerà il prossimo 14 giugno. Questa mattina il gip Rinaldi lo ha ascoltato in merito alle molestie di cui sarebbe rimasta vittima una donna che, nel pomeriggio di venerdì scorso, passeggiava lungo la Via Matris a Campobasso. Due giorni prima, era mercoledì, aveva reagito con violenza alla richiesta degli agenti della Polfer che volevano identificarlo nei pressi della Stazione ferroviaria. Stessa reazione ha avuto nell’intervento di Via Matris e, così come era accaduto mercoledì, avrebbe cercato di sottrarre la pistola a uno dei poliziotti.

