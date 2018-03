Niente scuola per i figli, denunciati i genitori

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i Carabinieri della compagnia di Larino hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole, primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza.

Al termine delle verifiche, i carabinieri della stazione di Santa Croce di Magliano hanno deferito alla competente autorità giudiziaria una coppia di genitori del posto che, senza giustificato motivo, omettevano di far frequentare ai due figli minori la scuola dell’obbligo.

I due sono stati, pertanto, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Larino per il reato di "Inosservanza degli obblighi di istruzione ai minori", inoltre è stata informata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso per le valutazioni di competenza.