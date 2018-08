Niente più deiezioni canine a terra, in città arrivano le dog toilet

CAMPOBASSO. Il capoluogo sempre più vicino alle esigenze degli ‘amici a 4 zampe’ e ai loro padroni. Dopo la villetta a San Giovanello anche il Parco della Memoria a via XXIV Maggio si dota di una dog toilet. Nel pomeriggio l’installazione di quest’ultima sempre su iniziativa dell’azienda ‘Agripet’. Si tratta sicuramente di un’interessante iniziativa per contribuire a tenere più pulita la città. Anche in riferimento alle sempre più frequenti segnalazioni di lettori e cittadini sulla mancata raccolta delle deiezioni canine in numerosi quartieri della città. Un modo quindi per abituare i cittadini ad avere un maggiore senso civico. Ciascun dog toilet è dotato di un distributore dei sacchetti per le deiezioni canine, quelli gratuiti per la raccolta e un cestino per smaltirli. Basterà estrarre il sacchetto e applicarlo sulla mano come un guanto, raccogliere gli escrementi canini e gettare tutto quanto nel cestino posizionato in basso.

