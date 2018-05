Nicola Di Marzo “Cercese di Razza”

Ogni epoca storica ha avuto forme di potere che sono apparse assolute e impossibili da abbattere.

Imperi, teocrazie, reggi, tirannie, monarchie, autoritarismi, dittature. Ciascuno con i propri capi che dall’alto hanno imposto il potere. Ma c’è un’altra costante di segno inverso che accompagna queste epoche ed è rappresentata da chi, in un certo momento, spezza le catene, assalta una prigione, uccide un monarca, cambia i valori in gioco. È il rivoluzionario, colui che sente dentro di sè il nuovo spirito dei tempi e intuisce qual è il momento per rovesciare il potere presente, sospinto dal consenso dei tanti sottomessi che lo riconoscono come l’unica persona in grado di rappresentarli. I rivoluzionari, non sempre vincono, ma il loro passaggio lascia sempre una cicatrice nella storia. Il brano, “A Sommmosss!” Di Nicola Di Marzo, è ispirato alla rivoluzione cubana del 1953 che vide Fidel Castro e Ernesto Guevara rovesciare il regime di Fulgencio Batista. Al singolo, che si può scaricare gratuitamente sul canale YouTube, seguirà ad Agosto 2018 l’album completo “Cercese Di Razza”. Il disco raccoglie canzoni inedite del cantautore scritte integralmente in dialetto Molisano. Con il suo ultimo disco “Il Sorriso Del Sole”, Nicola ha ottenuto un discreto successo tanto che le sue canzoni si possono ascoltare spesso in tante emittenti radiofoniche. In bocca al lupo quindi al Cercese Di Razza con la sua A Sommmosss!. Nicola intende rivolgere un ringraziamento particolare a Matteo Tronca per l’assistenza tecnica di produzione e a tutti i ragazzi del Bradiphouse (opificio musicale): Gianluca Vergalito, Carlo Ziccardi, Marco Ponzio, Serenella Fuschi.

