Nessuna coincidenza bus per i ragazzi dell’Itag, presentato l’esposto in Procura

LARINO. Spetterà alla Procura delle Repubblica di Larino ora farsi carico delle istanze degli allievi dell’Itag “San Pardo”. Da diverso tempo, infatti, gli studenti pendolari lamentano l’assenza della coincidenza per il collegamento bus sulla Bifernina, che consentirebbe loro un certo più agevole rientro da scuola verso casa. Una criticità più volte evidenziata dagli stessi, e frutto di una situazione che appare tutt’altro che insormontabile. Basterebbe infatti modificare gli orari di percorrenza dei mezzi che fanno riferimento alla due società coinvolte. Da quanto è noto i ragazzi usufruiscono del bus della ditta Lancieri per raggiungere la fermata ubicata lungo la Bifernina, e questo avviene solitamente non prima della 13.10. Peccato però che l’altro mezzo, della ditta Sati transita lungo quella tratta poco prima,5 minuti prima per l’esattezza, costringendo gli studenti pendolari a sottostare, in attesa del bus successivo, per un’altra ora. Tutto questo si traduce in una perdita di tempo per i ragazzi, per i genitori che spesso devono andare a prenderli, e anche potenzialmente pericolosa. Ma dopo ripetuti appelli i ragazzi coinvolti hanno deciso di cambiare strategia pur di farsi sentire. Così, nei giorni scorsi, accompagnati dal sindaco Notarangelo, si sono recati in Procura per presentare un esposto sulla questione.

