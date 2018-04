Neo deputato FdI, Salvatore Deidda in visita a San Giuliano: “Una follia il Centro Hub”

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Si accendono nuovamente i riflettori sull’ex villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia, ed in particolare sulla futura destinazione d’uso dei 350 moduli abitativi realizzati fuori il paese l’indomani del terremoto del 2002, e saliti agli onori della cronaca nel più recente passato per essere stati individuati – secondo un accordo stipulato tra il Comune di San Giuliano di Puglia e la Prefettura quale luogo idoneo per realizzare un centro di accoglienza Hub per migranti. A riportare attenzione sul tema ci ha pensato, nella giornata di oggi una delegazione di Fratelli d’Italia composta dal portavoce provinciale, Costanzo Della Porta, dal candidato consigliere della zona, Cosimo Mele, accompagnati per l’occasione dal neo deputato, Salvatore Deidda, giunto nel cuore del cratere per rilanciare quanto già asserito in passato dal loro leader Giorgia Meloni: “Bisogna fermare questa follia”. La follia, appunto, è il percorso di riconversione in un centro di accoglienza di un villaggio, costato l’indomani del sisma oltre 35 milioni di euro, che oggi appare semidistrutto e abbandonato nell’indifferenza. Su questo e non solo hanno avuto modo di confrontarsi i rappresentanti del partito della coalizione di centrodestra che sostiene il candidato presidente, Donato Toma.

