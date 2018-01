Nelle scuole molisane un vademecum del mangiar sano contro l’obesità infantile

CAMPOBASSO. Secondo i dati Istat 2017 il Molise è maglia nera per obesità infantile e la Regione corre ai ripari. Una iniziativa divulgativa per salvaguardare il futuro dei nostri figli. È quella, infatti, raggiunta dalla presidenza del consiglio regionale del Molise insieme all’ufficio scolastico regionale e ai Borghi della Salute. I dettagli del lodevole progetto sono stati illustrati oggi pomeriggio, in consiglio regionale, dal presidente del consiglio regionale, Vincenzo Cotugno, insieme ad Anna Paola Sabatini (dirigente titolare dell’ufficio scolastico regionale del Molise) e Marco Tagliaferri (presidente dei Borghi della Salute).

Si tratta di un opuscolo dove vengono illustrate in maniera sintetica ed efficace dieci piccole regole per stare bene (ad esempio: vivere all’aria aperta e fare attività fisica, prestare attenzione ai grassi, limitare al massimo bevande ricche di zucchero e dolci etc). Una sorta di vademecum a salvaguardia della buona salute dei ragazzi molisani che sarà presto distribuito in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

